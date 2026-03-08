Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Wochenende zu zwei Einsätzen aus. Am 7.3.26 um 9:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Beseitigung einer Betriebsmittelspur gerufen. Eine ca. 50 cm breite Dieselspur zog sich vom Breloer Weg über die Hombergstraße, der Wuppertaler Straße und der Hauptstraße bis zum Sparkassenparkhaus und weiter zur Bahnhofstraße und wieder zurück zum Startpunkt. Aus einem geparkten Fahrzeug lief weiterhin Dieselkraftstoff aus. Der auslaufende Kraftstoff wurde aufgefangen und die Dieselspur im betroffenen Bereich komplett mit 23 Säcke Bindemittel abgestreut. Das Bindemittel wurde anschließend durch die städtische Kehrmaschine aufgenommen. Der Einsatz dauerte bis 12:30 Uhr und es waren neun Einsatzkräfte vor Ort. Am 8.3.26 wurde die Feuerwehr um 7:45 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Geschwister-Scholl-Straße gerufen. Die durch einen Sturz verletzte Person wurde mittels Drehleiter aus dem 1. Obergeschoß gerettet und anschließend zum Rettungswagen verbracht. Vor Ort waren acht Feuerwehrleute. Der Einsatz dauerte ca. 45 Minuten.

