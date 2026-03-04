Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Weiterer Verkehrsunfall und Kaminbrand in den späten Abendstunden

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 17:15 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall. Auf der Barmer Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad: Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab und unterstützte den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung der verletzten Motorradfahrerin. Der Einsatz endete nach 30 Minuten.

Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 23:30 Uhr zu einem Kaminbrand an der Wuppertaler Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen und Funken aus einem Schornstein eines Wohnhauses. Das Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte geräumt. Über eine Drehleiter wurde der Schornstein gekehrt das Brandgut über eine Revisionsklappe entfernt und abgelöscht. Das Gebäude wurde zudem mit einer Wärmebildkamera und CO-Messgeräten kontrolliert.

Nach 90 Minuten konnte das Objekt wieder an den Eigentümer übergeben werden. Vor Ort waren 20 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen.

Foto: Höffken

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell