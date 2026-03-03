Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 43

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal kurz vor dem Autobahnkreuz gegen 13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Dem Notruf nach waren möglicherweise mehrere Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt.

Aus diesem Grund wurden zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Autobahn alarmiert. Da von einem hohen rettungsdienstlichen Organisationsaufwand ausgegangen werden musste, waren der leitende Notarzt (LNA) und der Führungsdienst des Rettungsdienstes im Ennepe-Ruhr-Kreis ebenfalls vor Ort.

Die anfängliche Meldung von eingeklemmten Personen bestätigte sich für die Einsatzkräfte vor Ort jedoch nicht. Dennoch waren vier Personen verletzt; drei wurden als leicht- eine weitere als mittelschwerverletzt eingestuft. Letztere Person wurde mit einem Rettungswagen in einer Bochumer Klinik der Maximalversorgung transportiert. Ein ebenfalls im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber musste nicht bis zur Unfallstelle durchfliegen.

Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Die Hochvoltverbindung eines am Unfall beteiligten Hybridfahrzeugs wurde durch die Feuerwehr getrennt.

Gegen 14:30 Uhr wurde die Vollsperrung der Autobahn in Richtung Wuppertal aufgehoben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle abgeleitet.

Auch am gestrigen Montag gab es einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Im Autobahnkreuz auf der Tangente von der BAB 43 zur BAB 46 verunfallten ebenfalls um die Mittagszeit drei Fahrzeuge. Aufgrund der zunächst unklaren Ortsangabe des Unfalls war auch die Feuerwehr Wuppertal eingesetzt. Eine Person wurde hier verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

