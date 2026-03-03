PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 43

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 43
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal kurz vor dem Autobahnkreuz gegen 13:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Dem Notruf nach waren möglicherweise mehrere Personen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt.

Aus diesem Grund wurden zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Autobahn alarmiert. Da von einem hohen rettungsdienstlichen Organisationsaufwand ausgegangen werden musste, waren der leitende Notarzt (LNA) und der Führungsdienst des Rettungsdienstes im Ennepe-Ruhr-Kreis ebenfalls vor Ort.

Die anfängliche Meldung von eingeklemmten Personen bestätigte sich für die Einsatzkräfte vor Ort jedoch nicht. Dennoch waren vier Personen verletzt; drei wurden als leicht- eine weitere als mittelschwerverletzt eingestuft. Letztere Person wurde mit einem Rettungswagen in einer Bochumer Klinik der Maximalversorgung transportiert. Ein ebenfalls im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber musste nicht bis zur Unfallstelle durchfliegen.

Die Feuerwehr stellte vor Ort den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Die Hochvoltverbindung eines am Unfall beteiligten Hybridfahrzeugs wurde durch die Feuerwehr getrennt.

Gegen 14:30 Uhr wurde die Vollsperrung der Autobahn in Richtung Wuppertal aufgehoben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle abgeleitet.

Auch am gestrigen Montag gab es einen Verkehrsunfall auf der Autobahn. Im Autobahnkreuz auf der Tangente von der BAB 43 zur BAB 46 verunfallten ebenfalls um die Mittagszeit drei Fahrzeuge. Aufgrund der zunächst unklaren Ortsangabe des Unfalls war auch die Feuerwehr Wuppertal eingesetzt. Eine Person wurde hier verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 08:06

    FW-EN: PKW verliert auf Autobahn Betriebsstoffe

    Sprockhövel (ots) - Ein Pkw hat auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal aufgrund einer defekten Ölwanne Betriebsmittel verloren. Die am Freitag gegen 4.50 Uhr alarmierte Feuerwehr Sprockhövel fand den PKW auf dem Seitenstreifen der Autobahn vor. Eine ca. 20 Meter lange und 30 cm breite Ölspur wurde mit Bindemitteln abgestumpft. Dieses wurde anschließend wieder aufgenommen. Einsatzende war gegen 5.40 Uhr. ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:17

    FW-EN: Feuerwehr rückt aus zum Verkehrsunfall

    Sprockhövel (ots) - Am Dienstag ereignete sich gegen 10.40 Uhr in der Auffahrt im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord ein Verkehrsunfall mit 2 PKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich in beiden Fahrzeugen noch je eine Person. Nach Absicherung der Unfallstelle und Sicherstellung des Brandschutzes konnte eine Person im Beisein des Rettungsdienstes das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde durch diesen ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:21

    FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

    Sprockhövel (ots) - Aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb in der Straße Engelsfeld rückte die Feuerwehr am Montag gegen 11.15 Uhr aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach Erkundung des Gebäudes kein Schadensereignis feststellen, so dass ein weiteres Eingreifen nicht erforderlich wurde. Der Einsatz konnte gegen 11.45 Uhr beendet werden. Rückfragen bitte an: Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel Matthias Kleineberg Stellv. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren