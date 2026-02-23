FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots) - Am Sonntagmorgen rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8.10 Uhr zu einer Ölspur aus. Auf der Schwelmer Straße und Hattinger Straße im Bereich der Ausfahrt vom Autobahnkreuz war ein etwa 100 m lange Ölspur, die von den Einsatzkräften mit Bindemittel abgestreut worden ist. Das Bindemittel wurde anschließend zur fachgerechten Entsorgung wieder aufgenommen. Bei einer Erkundung der angrenzenden Straßen und der Verkehrsflächen auf den Autobahnen ...

