FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus
Sprockhövel (ots)
Aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb in der Straße Engelsfeld rückte die Feuerwehr am Montag gegen 11.15 Uhr aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nach Erkundung des Gebäudes kein Schadensereignis feststellen, so dass ein weiteres Eingreifen nicht erforderlich wurde. Der Einsatz konnte gegen 11.45 Uhr beendet werden.
