Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt aus zum Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 10.40 Uhr in der Auffahrt im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord ein Verkehrsunfall mit 2 PKW. Bei Eintreffen der Feuerwehr befanden sich in beiden Fahrzeugen noch je eine Person. Nach Absicherung der Unfallstelle und Sicherstellung des Brandschutzes konnte eine Person im Beisein des Rettungsdienstes das Fahrzeug eigenständig verlassen und wurde durch diesen betreut. Die Fahrerin des zweiten Fahrzeuges klagte über Schmerzen. In Absprache mit dem Notarzt wurde deshalb entschieden, die Fahrertür des Fahrzeuges mit hydraulischem Gerät zu entfernen, so dass eine möglichst Patienten schonende Rettung ermöglicht wurde. Die Beifahrerin blieb unverletzt und wurde durch die Polizei betreut. Nach der Personenrettung wurden ausgelaufene Betriebsstoffe mit Bindemitteln aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Einsatzende war gegen 12.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell