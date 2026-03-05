PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kollidierte ein PKW auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal mit der Leitplanke und blieb anschließend im Graben liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sprockhövel an der Einsatzstelle hatte der Fahrer sein Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Der Fahrer wurde zur weiteren Betreuung dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. An dem verunfallten Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen von 14.50 Uhr bis 16.10 Uhr im Einsatz

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

