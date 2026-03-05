Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag kollidierte ein PKW auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Wuppertal mit der Leitplanke und blieb anschließend im Graben liegen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Sprockhövel an der Einsatzstelle hatte der Fahrer sein Fahrzeug bereits eigenständig verlassen. Der Fahrer wurde zur weiteren Betreuung dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und stellte den Brandschutz sicher. An dem verunfallten Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Die Feuerwehr war mit 14 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen von 14.50 Uhr bis 16.10 Uhr im Einsatz

