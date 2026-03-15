FW-EN: PKW verunfallt auf Mittelstraße

Sprockhövel (ots) - Die Feuerwehr Sprockhövel rückte am Wochenende zu zwei Einsätzen aus. Am 7.3.26 um 9:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Beseitigung einer Betriebsmittelspur gerufen. Eine ca. 50 cm breite Dieselspur zog sich vom Breloer Weg über die Hombergstraße, der Wuppertaler Straße und der Hauptstraße bis zum Sparkassenparkhaus und weiter zur Bahnhofstraße und wieder zurück zum Startpunkt. Aus einem ...

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