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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf Mittelstraße

Sprockhövel (ots)

Am Samstag verunfallten gegen 9.00 Uhr 2 PKW auf der Mittelstraße. Die 3 Insassen der Fahrzeuge wurden vom Rettungsdienst gesichert, mussten aber nicht weiter behandelt werden. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. Der Brandschutz wurde sichergestellt und die Batterien der Fahrzeuge abgeklemmt. Während des Einsatzes war eine Fahrspur der Mittelstraße gesperrt. Der Einsatz war um 10.00 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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