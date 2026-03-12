PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW-Brand auf Autobahn

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden die freiwilligen Kräfte der Feuerwehr Sprockhövel früh aus dem Schlaf gerissen. Gegen 1.05 Uhr wurden sie alarmiert, da auf dem Seitenstreifen der BAB 43 in Fahrtrichtung Münster ein PKW brannte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und leuchteten diese aus. Unter Atemschutz wurde der Brand mit einem Rohr gelöscht. Zum Abtransport des Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen nachgefordert. Einsatzende für die Feuerwehr war um 2.30 Uhr. Die Feuerwehr war mit 21 Kräften und 4 Fahrzeugen ausgerückt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

