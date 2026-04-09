Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl an Tankstelle - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle an der Edewechter Landstraße. Die Polizei konnte einen 35-jährigen Mann aus Oldenburg antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Gegen 18:50 Uhr wurden Polizeibeamte zur Edewechter Landstraße gerufen. Zeugen hatten zuvor einen Mann gemeldet, der sich auffällig verhielt und lautstark herumschrie.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Mitarbeiterin der Tankstelle. Diese gab an, dass der beschriebene Mann kurz vor Eintreffen der Polizei zwei Getränkedosen entwendet habe. Nach den bisherigen Schilderungen hatte der Tatverdächtige die Tankstelle zuvor betreten und versucht, die Waren zu bezahlen. Als dies offenbar nicht gelang, verließ er das Geschäft mit den Dosen, ohne zu zahlen.

Die Mitarbeiterin stellte den Mann daraufhin zur Rede und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige riss sich jedoch los, schlug in ihre Richtung und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut.

Die Angestellte konnte noch beobachten, dass der Mann einen nahegelegenen Supermarkt aufsuchte. Dort trafen die Beamten den 35-Jährigen an und begleiteten ihn aus dem Markt zum Streifenwagen. Währenddessen zeigte sich der Mann zunehmend aggressiv, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde.

Auch während des Transports zur Dienststelle sowie auf der Wache verhielt sich der Tatverdächtige weiterhin aggressiv. Er beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach und versuchte, nach ihnen zu treten.

Aufgrund einer deutlichen Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Anschließend verblieb der Mann im polizeilichen Gewahrsam.

Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen räuberischen Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung eingeleitet.(407375)

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