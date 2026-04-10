Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Reizgas in Treppenhaus einer Schule versprüht

Oldenburg (ots)

Am Oldenburger Bildungszentrum für Technik und Gestaltung kam es am Freitag, dem 10. April 2026, in den Mittagsstunden zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein unbekannter Tatverdächtiger versprühte in einem Treppenhaus des Schulgebäudes Reizgas.

Kurz vor 13 Uhr klagten Schülerinnen und Schüler gegenüber einer Lehrkraft über Atemwegsreizungen nach Nutzung eines Treppenhauses der Schule. Die Schulleitung sperrte das betroffene Treppenhaus ab und informierte den Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte konnten den Verdacht der Reizgasfreisetzung bestätigen und lüfteten das Treppenhaus sowie angrenzenden Klassenräume. Mehrere Lehrkräfte und eine unbekannte Anzahl an Schülerinnen und Schülern klagten über Atemwegsreizungen. Es musste aber niemand vom Rettungsdienst betreut werden.

Der Unterricht konnte in anderen Klassenräumen fortgesetzt werden.

Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Schülerinnen und Schüler die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder sich als Verletzte nachmelden wollen mögen sich bitte mit ihrer Schulleitung oder der Polizei Oldenburg unter der 0441-790-4115 in Verbindung setzen.

(+415401)

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