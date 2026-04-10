PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Reizgas in Treppenhaus einer Schule versprüht

Oldenburg (ots)

Am Oldenburger Bildungszentrum für Technik und Gestaltung kam es am Freitag, dem 10. April 2026, in den Mittagsstunden zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein unbekannter Tatverdächtiger versprühte in einem Treppenhaus des Schulgebäudes Reizgas.

Kurz vor 13 Uhr klagten Schülerinnen und Schüler gegenüber einer Lehrkraft über Atemwegsreizungen nach Nutzung eines Treppenhauses der Schule. Die Schulleitung sperrte das betroffene Treppenhaus ab und informierte den Rettungsdienst.

Die Einsatzkräfte konnten den Verdacht der Reizgasfreisetzung bestätigen und lüfteten das Treppenhaus sowie angrenzenden Klassenräume. Mehrere Lehrkräfte und eine unbekannte Anzahl an Schülerinnen und Schülern klagten über Atemwegsreizungen. Es musste aber niemand vom Rettungsdienst betreut werden.

Der Unterricht konnte in anderen Klassenräumen fortgesetzt werden.

Die Polizei Oldenburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Schülerinnen und Schüler die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder sich als Verletzte nachmelden wollen mögen sich bitte mit ihrer Schulleitung oder der Polizei Oldenburg unter der 0441-790-4115 in Verbindung setzen.

(+415401)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Raik Pohl
Telefon: 0441/790-4004
oder Vertretung durch
Dienstschichtleitung des Einsatz- und Streifendienstes 1
Telefon: 0441/790-4117
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 09:45

    POL-OL: Ladendiebstahl in der Innenstadt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Oldenburg (ots) - Nachdem es am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Oldenburger Innenstadt gekommen war, konnten noch im Nahbereich zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten am Mittwoch ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau gegen 17:25 Uhr die Drogerie und begaben sich ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 08:43

    POL-OL: Räuberischer Diebstahl an Tankstelle - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Abend kam es zu einem räuberischen Diebstahl an einer Tankstelle an der Edewechter Landstraße. Die Polizei konnte einen 35-jährigen Mann aus Oldenburg antreffen und in Gewahrsam nehmen. Gegen 18:50 Uhr wurden Polizeibeamte zur Edewechter Landstraße gerufen. Zeugen hatten zuvor einen Mann gemeldet, der sich auffällig verhielt und ...

    mehr
  • 08.04.2026 – 12:04

    POL-OL: Auffahrunfall mit drei verletzten Personen in Bad Zwischenahn

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 14:20 Uhr auf der Feldlinie zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein Dacia einer 33-jährigen Fahrzeugführerin sowie ein VW eines 52-jährigen Fahrzeugführers die Feldlinie in Richtung Oldenburger Straße und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren