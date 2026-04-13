Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Westerstede

Oldenburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15:10 Uhr auf der Augustfehner Straße in Westerstede zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhren die Unfallbeteiligten, ein 33jähriger Autofahrer aus Hesel und ein 28jähriger Motorradfahrer aus Westerstede, in dieser Reihenfolge die Augustfehner Straße in Richtung Hollriede, aus Augustfehn kommend.

In Höhe der Unfallstelle wollte der Autofahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen, dies übersah vermutlich der Motorradfahrer zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den abbremsenden PKW auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in einen neben der Fahrbahn liegenden Straßengraben geschleudert.

Nach jetzigem Stand wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß schwer und die 33jährige Beifahrerin des PKW leicht verletzt. Ein ebenfalls im Pkw befindliches 1 Jahre altes Kleinkind bleibt unverletzt.

Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Augustfehner Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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