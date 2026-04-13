PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall in Westerstede

Oldenburg (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15:10 Uhr auf der Augustfehner Straße in Westerstede zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhren die Unfallbeteiligten, ein 33jähriger Autofahrer aus Hesel und ein 28jähriger Motorradfahrer aus Westerstede, in dieser Reihenfolge die Augustfehner Straße in Richtung Hollriede, aus Augustfehn kommend.

In Höhe der Unfallstelle wollte der Autofahrer nach links auf ein Grundstück abbiegen, dies übersah vermutlich der Motorradfahrer zu spät und fuhr mit seinem Motorrad auf den abbremsenden PKW auf.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer in einen neben der Fahrbahn liegenden Straßengraben geschleudert.

Nach jetzigem Stand wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß schwer und die 33jährige Beifahrerin des PKW leicht verletzt. Ein ebenfalls im Pkw befindliches 1 Jahre altes Kleinkind bleibt unverletzt.

Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Augustfehner Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 11.04.2026 – 12:41

    POL-OL: Reifen löst sich auf Autobahn

    Oldenburg (ots) - Am Samstagmorgen kam es um 07:00 Uhr auf der A29 zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit Sachschaden. Um 07:00 Uhr befuhr eine 60-jährige Frau aus dem Landkreis Cloppenburg mit ihrem Fiat die A29 in Richtung Ahlhorn. Zwischen dem Oldenburger Ostkreuz und der Abfahrt Sandkrug löste sich unvermittelt das linke Vorderrad bei voller Fahrt. Der Pkw sackte ab. Die Fahrerin behielt jedoch die Kontrolle ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 15:37

    POL-OL: Reizgas in Treppenhaus einer Schule versprüht

    Oldenburg (ots) - Am Oldenburger Bildungszentrum für Technik und Gestaltung kam es am Freitag, dem 10. April 2026, in den Mittagsstunden zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein unbekannter Tatverdächtiger versprühte in einem Treppenhaus des Schulgebäudes Reizgas. Kurz vor 13 Uhr klagten Schülerinnen und Schüler gegenüber einer Lehrkraft über Atemwegsreizungen nach Nutzung eines ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 09:45

    POL-OL: Ladendiebstahl in der Innenstadt - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Oldenburg (ots) - Nachdem es am Mittwochabend zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in der Oldenburger Innenstadt gekommen war, konnten noch im Nahbereich zwei Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten am Mittwoch ein 29-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau gegen 17:25 Uhr die Drogerie und begaben sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren