Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einsatz am Bahnhofsvorplatz - Mann verletzt Frau mit Pfefferspray

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei eine Person durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt.

Gegen 16:05 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung am Oldenburger Bahnhof gerufen. Beim Eintreffen der Beamten konnten sowohl das 42-jährige Opfer als auch der 31-jährige Tatverdächtige vor Ort festgestellt werden. Gegenüber der Polizei gab das Opfer an, von dem 31-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekommen zu haben. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2,5 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe sollte der 31-Jährige zur Dienststelle gebracht werden. Hierbei bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten massiv.

Auch auf der Dienststelle verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, trat um sich und versuchte, einen Beamten in den Finger zu beißen. Schließlich konnte er beruhigt werden, sodass die durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg angeregte und durch das Amtsgericht angeordnete Entnahme einer Blutprobe durchgeführt werden konnte. Aufgrund seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der Mann im Anschluss in polizeiliches Gewahrsam genommen.

Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.(442444)

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