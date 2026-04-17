Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der B401 - Zwei Verletzte und kurzzeitige Sperrung

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es auf der B401 zu einem Verkehrsunfall, der eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße erforderlich machte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige Frau gegen 15:35 Uhr mit ihrem VW Bulli die B401 in Richtung Papenburg. Unmittelbar vor der Kreuzung zur Edammer Straße kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr es einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum.

Durch den Unfall wurden die 37-jährige Fahrerin sowie ihr 3-jähriger Sohn leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B401 in Fahrtrichtung Oldenburg kurzzeitig gesperrt werden.(442553)

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