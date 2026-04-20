Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Direkt nach Ladendiebstahl erneut auffällig - 35-Jähriger bricht in Supermarkt ein

Oldenburg (ots)

Ein 35-jähriger Mann ist am Sonntagabend nach einem Ladendiebstahl an einer Tankstelle nur kurze Zeit später erneut auffällig geworden, als er in einen Supermarkt an der Hundsmühler Straße einbrach und sich anschließend gegenüber der Polizei zur Wehr setzte.

Am Sonntagabend wurden Polizeibeamte gegen 21:10 Uhr zu einem Ladendiebstahl an einer Tankstelle an der Hundsmühler Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 35-jähriger Mann die Tankstelle und entwendete mehrere Dosen alkoholischer Getränke aus einer Kühlung. Noch während er vom Verkäufer dabei beobachtet wurde, flüchtete der Mann zu Fuß aus dem Geschäft. Der Verkäufer verfolgte ihn, während zeitgleich die Polizei alarmiert wurde.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 35-Jährige im Nahbereich in Höhe Sodenstich angetroffen werden. Da der Mann deutlich alkoholisiert und aggressiv war, musste er kurzfristig gefesselt werden, um den Sachverhalt aufnehmen zu können. Das Diebesgut wurde bei ihm aufgefunden und anschließend an die Tankstelle zurückgegeben. Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Oldenburger durch die Einsatzkräfte beruhigt werden. Schließlich konnte er vor Ort entlassen werden und trat den Heimweg zu Fuß an.

Wenige Minuten später erhielt die Polizei einen erneuten Einsatz: An einem Supermarkt an der Hundsmühler Straße war es zu einem Einbruch gekommen.

Beim Eintreffen stellten die Beamten eine aufgebrochene Eingangstür sowie eine flüchtige Person fest. Diese konnte als der zuvor beim Ladendiebstahl angetroffene 35-Jährige identifiziert werden. Nach kurzer Flucht wurde der Mann gestellt.

Hierbei wehrte sich der Tatverdächtige gegen die geplante Festnahme und spuckte in Richtung der eingesetzten Beamten, zudem verdrehte er einer Polizistin die Finger und trat um sich.

In einer mitgeführten Tasche fanden die Polizisten diverse Getränke und Lebensmittel, die augenscheinlich zuvor aus dem Supermarkt gestohlen worden waren.

Aufgrund der Alkoholisierung und des aggressiven Verhaltens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg eine Blutprobe bei dem 35-Jährigen entnommen. Anschließend wurde dieser in das polizeiliche Gewahrsam genommen.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl, Einbruch in einen Supermarkt sowie wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.(454431)

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