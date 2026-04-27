POL-PDLU: Frankenthal - Einsatz am Hallenbad
Frankenthal (ots)
Derzeit kommt es am Hallenbad in der Straße Am Kanal zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. In diesem Zuge ist die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Grund ist eine Alarmauslösung im Hallenbad, welche die Evakuierung des Bades erforderte. Bislang ist der Grund der Alarmauslösung noch nicht bekannt.
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