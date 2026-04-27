POL-PDLU: Frankenthal - Einsatz am Hallenbad

Frankenthal (ots) - Ein 26-jähriger Mann aus Frankenthal, welcher am 24.04.2026 morgens auf der Dienststelle erschien und angab, dass er heute Morgen, augenscheinlich aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums, in einem fremden Auto aufgewacht sei. Wie er in dieses gelangt sei, konnte er sich nicht erklären, gab aber weiter an, dass er, nachdem er zunächst nach Hause ging, in seiner Jacke eine Zulassungsbescheinigung und ...

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