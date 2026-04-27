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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einsatz am Hallenbad

Frankenthal (ots)

Derzeit kommt es am Hallenbad in der Straße Am Kanal zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. In diesem Zuge ist die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Grund ist eine Alarmauslösung im Hallenbad, welche die Evakuierung des Bades erforderte. Bislang ist der Grund der Alarmauslösung noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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