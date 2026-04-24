Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Unfallflucht, Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20:00 Uhr und 02:49 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände in der Ritterstraße. Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht. Die Täter versuchten, einen Tresor aufzubrechen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Rufnummer 0791 4000 um Hinweise.

Rosengarten: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "Lindenbrunnen" den geparkten Citroen eines 58-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Oberrot: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 16 Uhr befuhr ein 22-jähriger VW-Fahrer die L1050, als er auf Höhe der Hammerschmiede zwei vorausfahrende Autos überholen wollte. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Ein durchgeführter Alkoholtest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von etwa einem Promille. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro.

Frankenhardt/Honhardt: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Dienstag, 0:30 Uhr, und Donnerstag, 9:45 Uhr, wurden in der Forststraße durch einen Unbekannten drei Autoreifen eines abgestellten Opel mit einem spitzen Gegenstand eingestochen. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Bühlertann: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr ereignete sich in der Dorfstraße ein Unfall mit zwei Kindern und einem Pkw. Eine 38-jährige VW-Fahrerin war auf der L1072 in Richtung Bühlerzell unterwegs, als plötzlich hinter einem Linienbus zwei Kinder auf die Straße rannten. Ein 8-jähriges Mädchen wurde von der Fahrerseite erfasst und stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das zweite Mädchen, sieben Jahre alt, stürzte ebenfalls und erlitt leichte Verletzungen.

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