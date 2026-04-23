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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrer übersieht Pkw

Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr befuhr ein 67-jähriger Radfahrer die Ellwanger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er an der Kreuzung zum Gudrun-Gscheidle-Katz-Weg einen 26-jährigen Mercedes-Fahrer übersah, welcher die Kreuzung geradeaus queren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß auf der Beifahrerseite, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte.

Crailsheim: Einbruch in Kosmetiksalon

In der Albrecht-Dürer-Straße wurde zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, in einen Kosmetiksalon eingebrochen. Unbekannte verschafften sich durch eine Tür Zugang und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld und ausweisende Dokumente. Insgesamt wird das Diebesgut auf rund 750 Euro geschätzt. Personen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 8 Uhr, und Mittwoch, 8:20 Uhr, wurde in einem Parkhaus im Dekan-Matthes-Weg ein geparkter Mercedes durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken geschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden an der Stoßstange links von rund 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern und bittet diese, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag, den 17.04.2026, befuhr ein 28-jähriger VW-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 35-jähriger Peugeot-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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