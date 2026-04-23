Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: BMW entwendet

Um 2:22 Uhr wurde am heutigen Donnerstag ein grauer BWM X6 mit dem amtlichen Kennzeichen AA-IF 61 entwendet. Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Diebstahls vor einem Wohnhaus in der Steinstraße geparkt. Mit dem BMW, der noch einen Wert von etwa 30.000 Euro hat, fuhren zwei Personen in unbekannte Richtung davon. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Holsitzbank beschädigt

Zwischen Freitag und Mittwochmorgen wurde eine Holzsitzbank an der Grundschule Hardt in der Szekesfehervarer Straße beschädigt, indem diese angekokelt wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Dach aufgeschlitzt

An einem Mercedes Cabrio, welches am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 19:10 Uhr vor einem Imbiss in der Straße Kalter Markt geparkt war, wurde in dieser Zeit das Dach aufgeschlitzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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