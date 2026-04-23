Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Berglen: Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Motorrad gesucht

Ein 76 Jahre alter Subaru-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 10:50 Uhr die L 1120 von Stöckenhof in Richtung Königsbronnhof. Hierbei wollte er ein Motorrad sowie den davor fahrenden Lkw überholen. Als er auf Höhe des Motorrades war, scherte der 20-jährige Motorradfahrer mit seiner Honda ebenfalls zum Überholen aus, sodass sich beide Fahrzeuge berührten. Ein Sturz des 20-Jährigen konnte verhindert werden. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zur abschließenden Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Winnenden Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Backnang: Auto beschädigt

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr einen Stein auf ein geparktes Auto geworfen und eine Scheibe beschädigt. Der beschädigte VW war zum Tatzeitpunkt in der Gartenstraße geparkt. Der Unbekannte wurde von einem Zeugen als etwa 170 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll ferner eine schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf getragen haben. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

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