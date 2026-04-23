POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots) - Gaildorf: Unfallflucht Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Kanzleistraße. An einer dortigen Verkehrsinsel erkannte er, dass er sich falsch eingeordnet hatte. Der Lkw-Fahrer bog entgegen der Fahrtrichtung nach links ab und beschädigte dabei den Randstein, sowie ein dortiges Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich ...

mehr