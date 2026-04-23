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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Ansbach: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 13:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Golf in der Straße "Promenade". Im Anschluss verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit, weshalb die Polizei nun Zeugen darum bittet, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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