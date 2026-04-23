POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht
Aalen (ots)
Ansbach: Unfallflucht
Am Samstag zwischen 9:30 Uhr und 13:30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW Golf in der Straße "Promenade". Im Anschluss verließ der Verursacher unerlaubt die Unfallörtlichkeit, weshalb die Polizei nun Zeugen darum bittet, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 zu melden.
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