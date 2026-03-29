Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260329 - 0406 Frankfurt-Praunheim: Besonders schwerer Diebstahl in 14 Fällen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) In der Nacht von Freitag (27. März 2026) auf Samstag (28. März 2026) kam es in Praunheim zu insgesamt 14 Diebstählen an Fahrzeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen begaben sich die unbekannten Täter im Zeitraum von Freitagabend 19:00 Uhr bis Samstagmorgen 10:00 Uhr zu insgesamt 14 hochwertigen Fahrzeugen in Praunheim und montierten sowohl Spiegelgläser, als auch die kompletten Fahrzeugspiegel auf professionelle Art und Weise ab. Ansonsten kam es zu keinen weiteren Beschädigungen an den Autos.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tatbegehung und oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem 14. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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