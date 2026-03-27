Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 270326 - 0405 Frankfurt-Bockenheim: Vermisste Person

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Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Mittag (27. März 2026) wird der 73-jährige Johannes Hartmut L. aus Bockenheim vermisst. Er verließ gegen 14:00 Uhr seine Pflegeeinrichtung in der Friesengasse und benötigt Parkinsonmedikamente.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 172 cm groß, hat graue schulterlange Haare mit einer Glatze oben, ist bekleidet mit einer Jeans, roten Turnschuhen und einer Umhängetasche in Flecktarn, außerdem hat er einen einzelnen Nordic Walking Stock bei sich

Ein Foto von Johannes Hartmut L. ist beigefügt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim 13. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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