Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260327 - 0404 Frankfurt - Innenstadt und Bahnhofsgebiet: Großkontrolle im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt"

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (26. März 2026) führten Kräfte der Polizei Frankfurt, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz, der Bundespolizei, des Zolls und der Stadtpolizei Frankfurt Kontrollmaßnahmen im Bahnhofsgebiet und der Innenstadt durch.

Die Polizisten stellten verschiedene Betäubungsmittel im zweistelligen Grammbereich, eine zweistellige Anzahl diverser verschreibungspflichtiger Tabletten sowie Messer sicher.

Die im Zuge der Großkontrolle eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erstrecken sich von Verstößen gegen die Waffenverbotszone und das Aufenthaltsgesetz bis hin zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Zusätzlich wurden Anzeigen wegen Schwarzarbeit gefertigt. Gaststättenkontrollen der Stadtpolizei führten zu mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren, unter anderem wegen Brandschutzverstößen.

Ortskundige Fahnder stellten im Laufe des Abends gleich mehrere Personen mit offenen Haftbefehlen fest. Diese Personen wurden vor Ort festgenommen und umgehend in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Großkontrollen in der Innenstadt und im Bahnhofsgebiet wurden durch stationäre Verkehrskontrollen im räumlichen Umfeld flankiert. Hier kam es zu einer mittleren zweistelligen Anzahl an festgestellten Verkehrsverstößen.

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