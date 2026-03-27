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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260327 - 0403 Frankfurt - Nordend: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Ein bislang unbekannter Mann raste in der Nacht von Donnerstag (26. März 2026) auf Freitag (27. März 2026) durch Frankfurt und flüchtete vor der Polizei. Dabei überfuhr er diverse rote Ampeln. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Fahrt begann gegen 01:05 Uhr im Bereich der Adickesallee, aufmerksamen Polizeibeamten fiel ein silberner Mercedes auf, der möglicherweise bauliche Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hatte. Über polizeiliche Systeme konnten die Beamten ermitteln, dass das angebrachte Kennzeichen einem anderen Fahrzeug zugehörig war und als gestohlen gemeldet wurde.

Als die Polizisten dem Fahrer in der Hansaallee Anhaltesignale gaben, hielt dieser zunächst sein Tempo und beschleunigte kurze Zeit später stark und überfuhr dabei mehrere rote Ampeln. Die Beamten, die umgehend das Blaulicht und das Martinshorn zuschalteten, fuhren hinterher. Der Wagen entfernte sich weiter, unter anderem über die Ginnheimer Landstraße, wo er sich der Kontrolle letztendlich entziehen konnte. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt kurzzeitig im Bereich der Breitenbachbrücke festgestellt werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Mercedes. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 170 cm groß, 30-40 Jahre alt, schwarze kurze Haare, schwarzer Drei-Tage-Bart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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