Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung und Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Reifen zerstochen

Unbekannte Täter zerstachen in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 07 Uhr den hinteren rechten Reifen eines Ford Kastenwagens. Das Fahrzeug war zum Tatzeitraum in der Hölderlinstraße geparkt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter Tel. 0711 57720.

Kernen: Fahrradfahrer übersehen

Am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr war ein 36-jähriger Fahrer eines VW-Transporter auf der Esslinger Straße (L1199) unterwegs. In der Kurve im Bereich des "Tor zum Remstal" übersah der 36-jährige VW-Fahrer wegen der tief stehenden Sonne einen vor ihm fahrenden 44-jährigen Radfahrer und fuhr auf diesen auf. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.400 Euro.

Winterbach: Verkehrsunfallflucht auf B29 - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Lenker eines grau-schwarzen Transporters befuhr am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr die B29 zwischen Schorndorf-West und Winterbach in Fahrtrichtung Aalen. Der unbekannte Transporter-Lenker wechselte von der rechten auf die linke Fahrspur ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Daher musste ein 58-jähriger VW-Fahrer, der auf der linken Fahrspur unterwegs war, eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern.

In der Folge fuhr ein 43-jähriger mit seinem Ford Transit auf den VW auf. Auch ein dahinter folgender Seat eines 32-jährigen Fahrers konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Ford auf. Hierbei wurde die 57-jährige Mitfahrerin des Seat leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

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