Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Fußgänger übersehen

Aalen (ots)

Westhausen: Wohnmobil beschädigt

Ein Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Silvesterstraße geparkt war, wurde zwischen Mittwoch, 01.04.26 und Freitag, 17:04. 26 von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 919040 entgegen.

Fachsenfeld: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 10.04.26 und Freitag, 17.04.26 wurden an einem Wohnhaus in der Karolinenstraße zwei Glaselemente einer Terrassentür eingeschlagen. Da hierdurch das Betreten des Hauses jedoch nicht möglich war, wird von einer Sachbeschädigung ausgegangen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Bopfingen/Flochberg: Fußgänger übersehen

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker übersah am Dienstag gegen 17:00 Uhr beim Ausparken in der Carl-Zeiss-Straße einen 13-Jährigen Fußgänger und fuhr diesem über den Fuß. Der Junge wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr während eines Wendevorgangs in einem Garagenkomplex in der Oberbettringer Straße mehrere Waschbetonplatten im Eingangsbereich von dortigen Häusern. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell