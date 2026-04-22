POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht
Aalen (ots)
Gaildorf: Unfallflucht
Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Kanzleistraße. An einer dortigen Verkehrsinsel erkannte er, dass er sich falsch eingeordnet hatte. Der Lkw-Fahrer bog entgegen der Fahrtrichtung nach links ab und beschädigte dabei den Randstein, sowie ein dortiges Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.
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