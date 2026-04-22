PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein Lkw-Fahrer die Kanzleistraße. An einer dortigen Verkehrsinsel erkannte er, dass er sich falsch eingeordnet hatte. Der Lkw-Fahrer bog entgegen der Fahrtrichtung nach links ab und beschädigte dabei den Randstein, sowie ein dortiges Verkehrszeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 22.04.2026 – 08:05

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Leutenbach - Weiler zum Stein: Unfallflucht Zwischen Montag, 16 Uhr und Dienstag, 12 Uhr wurde in der Straße In den Vogelgärten ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen. Winnenden: Verkehrsunfall im Leutenbachtunnel Ein 33-jähriger Fahrer eines ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:58

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Fußgänger übersehen

    Aalen (ots) - Westhausen: Wohnmobil beschädigt Ein Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz beim Friedhof in der Silvesterstraße geparkt war, wurde zwischen Mittwoch, 01.04.26 und Freitag, 17:04. 26 von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, ...

    mehr
  • 22.04.2026 – 07:23

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in eine Tankstelle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Tankstelle Am Mittwoch um 02:20 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Haller Straße ein. Die Täter entwendeten Tabakwaren, die Trinkgeldkasse und sowie weitere Gegenstände. Die Höhe des Diebesguts konnte bislang noch nicht bestimmt werden. Anschließend entfernten sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren