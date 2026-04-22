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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in eine Tankstelle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Tankstelle

Am Mittwoch um 02:20 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Haller Straße ein. Die Täter entwendeten Tabakwaren, die Trinkgeldkasse und sowie weitere Gegenstände. Die Höhe des Diebesguts konnte bislang noch nicht bestimmt werden. Anschließend entfernten sich die Diebe fußläufig von der Tankstelle. Die Täter waren dunkel gekleidet, einer von beiden trug eine graue Jogginghose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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