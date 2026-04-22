POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in eine Tankstelle
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall-Hessental: Einbruch in Tankstelle
Am Mittwoch um 02:20 Uhr drangen zwei unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Haller Straße ein. Die Täter entwendeten Tabakwaren, die Trinkgeldkasse und sowie weitere Gegenstände. Die Höhe des Diebesguts konnte bislang noch nicht bestimmt werden. Anschließend entfernten sich die Diebe fußläufig von der Tankstelle. Die Täter waren dunkel gekleidet, einer von beiden trug eine graue Jogginghose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.
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