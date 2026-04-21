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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 7:15 Uhr, wurde in der Lerchenstraße ein geparkter Ford Transit durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb die Polizei nun nach Zeugen zu diesem Vorfall sucht und diese bittet, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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