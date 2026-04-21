Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung - Vermisste Frau tot aufgefunden

Aalen (ots)

Die seit Freitagabend vermisste 76-jährige Frau aus Waiblingen wurde heute gegen 11:00 Uhr im Zuge weiterer Suchmaßnahmen im Bereich Bühlweg/Gipsmühle tot aufgefunden. Es liegen keinerlei Anzeichen für eine Straftat vor. Die Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und bereits veröffentlichte Bilder zu löschen.

Ursprüngliche Meldung vom 19.04.2026, 01:57 Uhr

Waiblingen: Vermisstenfahndung

Seit dem Freitagabend (17.04.2026) wird aus dem Hasenweg in Waiblingen - Neustadt eine 76-jährige Frau vermisst. Aufgrund der Gesamtumstände besteht die Möglichkeit, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Zur Suche wurden am Samstagabend ein Personenspürhund vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Frau ist etwa 162 cm groß und schlank. Sie hat graue kurze Haare und spricht nur gebrochen deutsch. Über die aktuelle Bekleidung liegen der Polizei keine Informationen vor. Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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