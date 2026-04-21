Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto gestohlen, Tankstellenüberfall, Sachbeschädigung, Einbruch, Trunkenheitsfahrt, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schorndorf: BMW gestohlen - Zeugen gesucht

In der vergangenen Nacht, gegen 01:30 Uhr wurde im Bereich der Heinrich-Heine-Straße und Bahnhofstraße ein hochwertiges Fahrzeug der Marke BMW entwendet. Der schwarze BMW X5 ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. An dem Auto sind die Kennzeichen WN-ES 1002 angebracht. Der Pkw hat einen aktuellen Wert von rund 30.000 Euro. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. denen der Pkw seither aufgefallen ist. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 23:00 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann eine Tankstelle in der Höhenstraße und forderte den Mitarbeiter der Tankstelle auf sämtliches Bargeld auszuhändigen. Hierbei hielt er ein Küchenmesser in der Hand und bedrohte den Tankstellenmitarbeiter damit. Dieser händige anschließend mehrere Hundert Euro Bargeld aus. Kurz darauf flüchtete der Täter in Richtung Erich-Herion-Straße.

Der Täter wurde als ca. 22-24 Jahre alter Mann, etwa 187 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er soll helle Haut und dunkle Augenbrauen haben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einem schwarzen Schal, den er über den Mund und die Nase gezogen hatte, bekleidet gewesen sein. Beim mitgeführten Messer soll es sich um ein etwa 20 cm langes Küchenmesser mit abgenutztem Holzgriff handeln.

Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Backnang: Reifen zerstochen

Auf einem Parkplatz in der Talstraße haben unbekannte Täter am Montag, zwischen 20 Uhr und 22 Uhr den hinteren rechten Reifen einer dort geparkten Mercedes A-Klasse zerstochen. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Schorndorf: Einbruch Diakonie Stetten

Im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen verschaffte sich bislang unbekannter Täter Zutritt in die Remstalwerkstätten der Diakonie Stetten in der Gottlob-Bauknecht-Straße. Innerhalb des Gebäudes wurden zwei unmittelbar nebeneinanderliegende Büroräume gewaltsam geöffnet. Aus einem dortigen Tresor wurde in der Folge ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt

Ein 49-jähriger Pkw-Lenker wurde am Dienstag, gegen 01:45 Uhr im Bereich Galgenberg einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 49-Jährigen einen Wert von 1,2 Promille. Der Pkw-Lenker musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

Korb: Unfall auf der B14 zwischen Pkw und Motorrad

Ein 16-jähriger Krad-Fahrer befuhr mit seiner KTM am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr die B14 von Schwaikheim kommend in Richtung Waiblingen. Aufgrund des stockenden Verkehrs fuhr er in der Mitte zwischen der linken und der rechten Fahrspur und bemerkte zu spät, dass eine vor ihm fahrende 23-jährige Mazda-Fahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte und fuhr dieser auf. Der 16-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die linke Fahrspur ist derzeit (Stand 8:25 Uhr) noch gesperrt, dürfte aber in Kürze wieder befahrbar sein.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Sonntagabend und Montagvormittag wurde in der Friedrich-Schofer-Straße ein geparkter VW auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Beutelsbach: In Unterführung stecken geblieben

Ein 65 Jahre alter Fahrer eines Ford Transit befuhr am Montag gegen 12:15 Uhr die Poststraße und unterschätzte beim Einfahren in die dortige Bahnunterführung die Höhe seines Fahrzeuges. In der Mitte der Unterführung blieb er mit seinem Kastenwagen in der Unterführung stecken. Der entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Durch Reduzierung des Reifendrucks konnte das Fahrzeug letztlich aus der Unterführung gefahren werden.

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Goethestraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen aber mehrere hundert Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht im Kreisverkehr

Am Montag gegen 14:15 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Autofahrer, der aus Richtung B14 kam, in den Kreisverkehr Marbacher Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer Peugeot-Fahrerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand, wodurch es zur Kollision der beiden Pkw kam. Anschließend flüchtete der bisher unbekannte Autofahrer. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr und Montag, 7:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Waiblinger Straße einen geparkten Skoda und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

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