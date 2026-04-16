Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Straßenbahn

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 16.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer Sachbeschädigung an einer Straßenbahn.

Ein bislang unbekannter Täter schlug aus Ärger über eine weiterfahrende Straßenbahn gegen die Scheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe erlitt einen Sprung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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