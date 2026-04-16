Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 19.00 Uhr, leistete ein 35-jähriger Mann in einem Hotel in der Viktoriastraße Widerstand gegen Polizeibeamte.

Zunächst kletterte ein 35-jähriger Mann über den Zaun des Hotels und begab sich in den Innenhof. Dort sprach eine Mitarbeiterin den Mann an, woraufhin dieser verbal aggressiv wurde. Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. Der Mann verhielt sich zunächst ruhig, verweigerte jedoch später das Verlassen des Innenhofs und leistete Widerstand gegen die Beamten. Er beleidigte eine Beamtin mehrfach und musste schließlich von mehreren Einsatzkräften fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 35-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 35-Jährigen. Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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