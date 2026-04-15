Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Dasing - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 17.00 Uhr, war ein 23-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Carl-von-Linde-Straße unterwegs.
Polizeibeamte kontrollierten den 23-Jährigen und stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 23-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.
Der 23-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
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