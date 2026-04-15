Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Anscheinswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026) gegen 20.00 Uhr zeigte ein 17-jähriger am Bahnhofsvorplatz eine Anscheinswaffe vor. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der 17-Jährige hielt sich mit einer Gruppe am Bahnhofsvorplatz auf. Er sprach einen 39-jährigen Mann an und fragte, ob dieser mit der Gruppe rauchen wolle. Als der Mann dies ablehnte, holte der Jugendliche eine Waffe aus seiner Bauchtasche und zeigte sie dem Mann. Es kam zu keiner Bedrohungshandlung. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Königsplatz.

Die Polizei konnte den Jugendlichen und die Gruppe kurze Zeit später in der Bahnhofstraße antreffen. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Es handelt sich um eine Nachbildung einer Schusswaffe, die den Anschein einer echten Waffe erweckt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert über 2,5 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 39-Jährige besitzt die irakische und deutsche Staatsangehörigkeit.

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