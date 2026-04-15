PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Anscheinswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026) gegen 20.00 Uhr zeigte ein 17-jähriger am Bahnhofsvorplatz eine Anscheinswaffe vor. Dies führte zu einem größeren Polizeieinsatz.

Der 17-Jährige hielt sich mit einer Gruppe am Bahnhofsvorplatz auf. Er sprach einen 39-jährigen Mann an und fragte, ob dieser mit der Gruppe rauchen wolle. Als der Mann dies ablehnte, holte der Jugendliche eine Waffe aus seiner Bauchtasche und zeigte sie dem Mann. Es kam zu keiner Bedrohungshandlung. Die Gruppe entfernte sich anschließend in Richtung Königsplatz.

Die Polizei konnte den Jugendlichen und die Gruppe kurze Zeit später in der Bahnhofstraße antreffen. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Es handelt sich um eine Nachbildung einer Schusswaffe, die den Anschein einer echten Waffe erweckt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Wert über 2,5 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 39-Jährige besitzt die irakische und deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 15:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026) gegen 01.15 Uhr kam es aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zu einem Polizeieinsatz zwischen einem 33-Jährigen und einem 35-Jährigen in der Maximilianstraße. Dabei leistete der 33-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte diese. Der 33-Jährige und der 35-Jährige gerieten in eine ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 07.45 Uhr, kam es am Kappeneck zu einem Verkehrsunfall mit einem 46-jährigen Radfahrer und einem Auto. Das Auto touchierte den Radfahrer beim Rückwärtsfahren an der Hand. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:31

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.00 Uhr, war ein 46-jährigen Mann ohne Führerschein mit seinem Auto auf der B17 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Mann schließlich in der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Der Mann händigte den Beamten einen augenscheinlich gefälschten Führerschein aus. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren