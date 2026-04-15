Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 07.45 Uhr, kam es am Kappeneck zu einem Verkehrsunfall mit einem 46-jährigen Radfahrer und einem Auto. Das Auto touchierte den Radfahrer beim Rückwärtsfahren an der Hand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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