PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.45 Uhr, war eine 57-jährige Frau unter dem Einfluss von Alkohol in der Pfrontener Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die 57-jährige Frau touchierte beim Rangieren mit ihrem Auto ein parkendes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest bei der 57-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 57-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 57-Jährige.

Die 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 15:29

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, war ein 25-jähriger Mann auf einem E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen in der Rote-Torwall-Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 25-Jährigen fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen, einem 37-jährigen und 45-jährigen Mann. Ein 17-jähriger Mann geriet zunächst verbal mit einem 37-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige den 37-Jährigen. Anschließend griff der 17-Jährige einen 45-jährigen Mann ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 04.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamten einen 59-jähriger Mann mit einem gestohlenen Fahrrad auf Höhe des Alten Postwegs. Polizeibeamte bemerkten den 59-Jährigen auf einem unbeleuchteten Fahrrad. Der 59-Jährige war den Beamten bereits wegen einer kurz zuvor begangenen Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol bekannt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren