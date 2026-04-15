Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Dienstag (14.04.2026), gegen 20.45 Uhr, war eine 57-jährige Frau unter dem Einfluss von Alkohol in der Pfrontener Straße unterwegs. Es kam zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die 57-jährige Frau touchierte beim Rangieren mit ihrem Auto ein parkendes Fahrzeug. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest bei der 57-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 57-Jährigen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 57-Jährige.

Die 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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