Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen, einem 37-jährigen und 45-jährigen Mann.
Ein 17-jähriger Mann geriet zunächst verbal mit einem 37-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige den 37-Jährigen. Anschließend griff der 17-Jährige einen 45-jährigen Mann körperlich an. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.
Die Polizeibeamten brachten den 17-Jährigen in den Arrest.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen.
Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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