Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 01.30 Uhr, kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen, einem 37-jährigen und 45-jährigen Mann.

Ein 17-jähriger Mann geriet zunächst verbal mit einem 37-jährigen Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der 17-Jährige den 37-Jährigen. Anschließend griff der 17-Jährige einen 45-jährigen Mann körperlich an. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizeibeamten brachten den 17-Jährigen in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen.

Der 17-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit. Der 45-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell