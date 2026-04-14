Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Sonntag (12.04.2026) wurde in der Robert-Gerber-Straße ein Rollladen beschädigt.

Gegen 23.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Rollladen einer Wohnung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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