Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 04.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamten einen 59-jähriger Mann mit einem gestohlenen Fahrrad auf Höhe des Alten Postwegs.
Polizeibeamte bemerkten den 59-Jährigen auf einem unbeleuchteten Fahrrad. Der 59-Jährige war den Beamten bereits wegen einer kurz zuvor begangenen Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol bekannt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige das Fahrrad gestohlen hatte. Zudem fanden die Beamten einen Seitenschneider bei ihm.
Das Fahrrad sowie das Werkzeug wurden sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von über 0,35 Promille.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und dem Diebstahl mit Waffen gegen den 59-Jährigen.
Der 59-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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