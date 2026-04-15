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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.04.2026), gegen 04.00 Uhr, bemerkten Polizeibeamten einen 59-jähriger Mann mit einem gestohlenen Fahrrad auf Höhe des Alten Postwegs.

Polizeibeamte bemerkten den 59-Jährigen auf einem unbeleuchteten Fahrrad. Der 59-Jährige war den Beamten bereits wegen einer kurz zuvor begangenen Autofahrt unter dem Einfluss von Alkohol bekannt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 59-Jährige das Fahrrad gestohlen hatte. Zudem fanden die Beamten einen Seitenschneider bei ihm.

Das Fahrrad sowie das Werkzeug wurden sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 59-Jährigen einen Wert von über 0,35 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und dem Diebstahl mit Waffen gegen den 59-Jährigen.

Der 59-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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