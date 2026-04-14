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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahren ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (13.04.2026) fuhr eine 25-jährige Frau ohne Fahrerlaubnis auf der Donauwörther Straße.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierte eine Streife die 25-Jährige. Bei der anschließenden Kontrolle gab sie zunächst falsche Personalien an und konnte keine gültigen Ausweisdokumente vorlegen. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Zudem war ihr Auto nicht zugelassen und nicht versichert. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz gegen die 25-Jährige.

Die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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