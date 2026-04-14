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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (13.04.2026) war ein 45-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter auf der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 45-Jährigen.

Der 45-Jährige besitzt die deutsche und moldauische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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