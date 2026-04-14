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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (08.04.2026) kam es am Königsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Gegen 01.45 Uhr gerieten ein 21-jähriger Mann und ein 27-jähriger Mann aus ungeklärten Gründen in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und dem 27-Jährigen. Beim Eintreffen der Polizei leistete der 27-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige wurde aufgrund seines Auftretens in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 21-jährigen Mann sowie u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 27-jährigen Mann.

Der 21-Jährige besitzt die polnische und algerische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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