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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntag (12.04.2026) gegen 21.15 Uhr bewarfen zwei bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Brentanostraße mit Steinen.

Ein 21-jähriger Mann meldete, dass sein geparktes Auto mit Steinen beworfen wurde. Die beiden Täter, die auf einem E-Scooter unterwegs waren, beschädigten dabei mehrere Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

   -	Zwischen 14 und 16 Jahre alt -	Eine Person trug eine blaue 
Jeans, dunkles Oberteil, lockige Haare -	Die zweite Person trug 
schwarze Kleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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