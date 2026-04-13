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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (12.04.2026), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein E-Bike aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Branderstraße.

Der oder die Täter öffneten hierbei gewaltsam das Fahrradschloss. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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