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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (11.04.2026) gegen 23.45 Uhr gerieten ein 19-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Mann auf dem Plärrer in der Langenmantelstraße in einen Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Der 19-Jährige geriet zunächst verbal mit dem bislang unbekannten Mann in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen beide Männer aufeinander ein. Der 19-Jährige biss den Unbekannten zudem. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Ein Atemalkoholtest bei dem 19-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie den bislang unbekannten Mann.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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