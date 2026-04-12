Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Freitag (10.04.2026), in der Zeit von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein versperrtes Fahrrad vor einem Anwesen in der Haunstetter Straße.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (09.04.2026), 22.00 Uhr bis Freitag (10.04.2026), 16.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec vor einem Wohnanwesen in der Dinglerstraße.

Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 entgegen.

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