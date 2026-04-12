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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Samstag (11.04.2026), gegen 09.45 Uhr verletzte und bedrohte ein 22-Jähriger einen 48-jährigen Mann in der Reeseallee. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt.

Der 22-Jährige ließ sich im Taxi des 48- Jährigen zunächst zu mehreren Orten fahren. Anschließend verweigerte er die Bezahlung. Der 48-Jährige begab sich nun mit dem 22-Jährigen zur Polizeiinspektion Augsburg West. Der 22-Jährige verhielt sich daraufhin aggressiv und schlug während der Fahrt auf den 48-Jährigen ein Vor der Polizeidienststelle stieg der 48-Jährige aus und verständigte die Beamten. Der 22-Jährige folgte ihm daraufhin und schlug ihn erneut. Ein Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab knapp über zwei Promille. Der 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen räuberischer Erpressung sowie Körperverletzung gegen den 22-Jährigen.

Der 22-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 48-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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