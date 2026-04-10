Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 21.15 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer in der Kantstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.
Die Polizeistreife stellte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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