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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 21.15 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer in der Kantstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Die Polizeistreife stellte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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