Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 21.15 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer in der Kantstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Die Polizeistreife stellte bei der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten bei dem 24-Jährigen fest. Ein Drogentest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 24-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell