Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (09.04.2026), gegen 20.15 Uhr, versuchte ein 43-jähriger Mann Sicherheitsdienstmitarbeiter zu schlagen und leistete Widerstand gegen Polizeibeamte in der Langenmantelstraße.

Der 43-Jährige erhielt ein Hausverbot für ein Festzelt auf dem Plärrer. Im Anschluss verhielt sich der 43-Jährige aggressiv. Die Polizeibeamten verhinderten eine weitere körperliche Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Die Beamten nahmen den Mann fest, wobei er Widerstand gegen die Einsatzkräfte leistete.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung gegen den 43-Jährigen.

Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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